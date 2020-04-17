Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении чужие номера телефонов. Банк предложил удалить их самостоятельно

Клиенты Сбербанка в приложении «Сбербанк Онлайн» обнаружили посторонние телефонные номера, к которым привязана их карта, сообщает «Дождь».

На горячей линии в банке сказали, что это старые номера, которые сами клиенты указывали раньше как резервные, а потом забыли об этом.

На скриншоте, который есть в заметке на сайте телеканала, видно три таких дополнительных номера.

Оператор горячей линии Сбербанка посоветовал самостоятельно удалить эти номера, уточнив, что с указанных телефонов нельзя получить доступ к данным клиента, смс и пароли на них не приходят.

То же самое сказали радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе Сбербанка.

Судя по сообщению «Дождя», инцидент с номерами массовый. «Из-за количества поступающих звонков контактный центр Сбербанка оказался перегружен, сообщение о дополнительных номерах поставлено на автоответчик», — пишет сайт телеканала.

По данным источника радиостанции «Говорит Москва», в банке из-за этого «заведен критический инцидент», идет проверка.

В октябре 2019-го «Коммерсант» сообщил об утечке данных 60 миллионов карт клиентов Сбербанка. Финансовая организация признала, что ее сотрудник продал данные пяти тысяч учетных записей кредитных карт уральского отделения банка.

Позднее в том же месяце «Коммерсант» рассказал о новой утечке из Сбербанка: базе на миллион строк с полными данными заемщиков, а также записями звонков клиентов в колл-центр банка. МВД объявило о поимке подозреваемого в продаже базы данных — жителя Волгограда из коллекторского агентства «НСВ», пользовавшегося в интернете псевдонимом «Антон 2131». Его арестовали.