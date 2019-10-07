Сбербанк признал утечку данных пяти тысяч карт. Ранее банк говорил только о 200 пострадавших клиентах, СМИ писали о 60 миллионах карт

Сотрудник Сбербанка продал данные пяти тысяч учетных записей кредитных карт уральского отделения банка. Как сообщается в пресс-релизе организации, это было установлено в ходе расследования, связанного с утечками данных клиентов.

В банке подчеркнули, что значительное количество данных «являются устаревшими и неактивными». Сами карты уже перевыпущены и угрозы средств для клиентов нет.

3 октября «Коммерсант» со ссылкой на компанию DeviceLock сообщил об утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка.

Сбербанк 5 октября сообщил о том, что данные были похищены одним из сотрудников, личность которого уже установлена. Компания признала утечку данных лишь 200 клиентов.