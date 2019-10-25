Суд Волгограда арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца сотрудника коллекторской компании «Национальная служба взысканий» (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
Во время судебного заседания представитель следствия заявил, что Бутурлакин, торгуя клиентской информацией в интернете, успел получить в качестве вознаграждения 40 тысяч рублей.
Подозреваемый написал явку с повинной и признал вину в содеянном. Между тем следствие утверждает, что Бутурлакина задержали при попытке скрыться из Волгоградской области. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
«Я полностью принимаю, хочу попросить прощения. В информации, которая была опубликована третьими лицами, не было ни номеров карт, был счет и только суммы долгов, которые люди не оплачивали на протяжении 5-10 лет, с данной информацией ничего нельзя было сделать. Продана она была человеку, который занимается банкротством, он планировал помочь этим людям», — сказал Бутурлакин.
В начале октября «Коммерсант» сообщал о возможной утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка. В банке признали утечку данных лишь пяти тысяч клиентов. Там сообщили, что информацию похитил один из сотрудников.
24 октября «Коммерсант» рассказал о новой утечке из Сбербанка. По данным издания, в интернете продают базу на миллион строк с полными данными заемщиков, а также записями звонков клиентов в колл-центр банка.
В тот же день МВД объявило о поимке подозреваемого в продаже базы данных — жителя Волгограда из коллекторского агентства «НСВ», пользовавшегося в интернете псевдонимом «Антон 2131».