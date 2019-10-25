Суд Волгограда арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца сотрудника коллекторской компании «Национальная служба взысканий» (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.

Во время судебного заседания представитель следствия заявил, что Бутурлакин, торгуя клиентской информацией в интернете, успел получить в качестве вознаграждения 40 тысяч рублей.

Подозреваемый написал явку с повинной и признал вину в содеянном. Между тем следствие утверждает, что Бутурлакина задержали при попытке скрыться из Волгоградской области. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале октября «Коммерсант» сообщал о возможной утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка. В банке признали утечку данных лишь пяти тысяч клиентов. Там сообщили, что информацию похитил один из сотрудников.

24 октября «Коммерсант» рассказал о новой утечке из Сбербанка. По данным издания, в интернете продают базу на миллион строк с полными данными заемщиков, а также записями звонков клиентов в колл-центр банка.

В тот же день МВД объявило о поимке подозреваемого в продаже базы данных — жителя Волгограда из коллекторского агентства «НСВ», пользовавшегося в интернете псевдонимом «Антон 2131».