«Коммерсант» рассказал о новой утечке из Сбербанка. В сети продают базу о заемщиках на миллион строк

На черном рынке продаются персональные данные клиентов Сбербанка, имеющих кредиты или кредитные карты, выяснил «Коммерсант».

Как утверждает издание, база, формирующаяся с 2015 года, содержит порядка миллиона строк с полными данными заемщиков — паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности. Кроме того, к ним прилагаются записи последних звонков клиентов в колл-центр банка.

Журналисты связались с продавцом базы. Он назвал себя перекупщиком и предложил приобрести данные в любом объеме по 30 рублей за одну строку.

По данным «Известий», в базе содержится информация о 11,5 тысячах граждан.

В пресс-службе Сбербанка «Коммерсанту» заявили, что таких утечек данных в банке и его дочерних компаниях не было. В комментарии ТАСС сведения СМИ об утечке в банке назвали «слухами и домыслами».

В начале октября «Коммерсант» сообщал о возможной утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка. В банке признали утечку данных лишь пяти тысяч клиентов. Они были похищены одним из сотрудников Сбербанка.