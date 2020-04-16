Оппозиционные депутаты потребовали найти виновных в создании очередей в метро в первый день пропускного режима в Москве

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин потребовал от прокурора Москвы дать правовую оценку действиям полиции при проверке пропусков в метро 15 апреля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию обращения Яшина.

Кроме того, обращение с просьбой расследовать инцидент мэру Москвы и городскому прокурору направили совет депутатов муниципального округа Хамовники и фракция «Яблоко» в Мосгордуме. Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов адресовал запрос мэру Москвы и генпрокурору России.

Депутат Госдумы и бывший зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков подтвердил «Ведомостям», что ситуация может стать поводом для прокурорской проверки. По словам адвоката Вадима Клювганта, с учетом поправок в УК, предусмотревших ответственность за создание угрозы массового заболевания, в действиях полиции могут усмотреть основания для уголовного дела.

Клювгант отметил, что ключевым в данном случае стало решение о поголовной проверке пропусков — вопреки декларированной в указе Собянина презумпции доверия к москвичам. Адвокат «Агоры» Леонид Соловьев отметил, что полиция уполномочена проверять документы у граждан только при обоснованном подозрении в нарушении.

С 15 апреля в Москве начала работать обязательная пропускная система для любых поездок в транспорте. В тот же день в метро образовались длинные очереди из-з проверки пропусков.

Мэр Москвы Сергей Собянин фактически возложил ответственность за создание очередей на столичное ГУВД. «Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал он во «Вконтакте».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полицейские создали очереди в московском метро непреднамеренно и наказывать их за это не будут.

16 апреля департамент транспорта Москвы отчитался о том, что очередей в метро больше нет.