Департамент транспорта Москвы отчитался об отсутствии пробок на входе в метро

Утром в четверг, 16 апреля, скопления пассажиров на входе в метро «нигде не допущено», сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале. Проверки пропусков, следует из сообщения, проводятся выборочно.

Сообщений о пробках на въезде в город также не поступало.

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу, в том числе для поездок в общественном транспорте, требуется пропуск. Утром 15 апреля на входах на станции Московского метрополитена образовались огромные очереди — у пассажиров проверяли электронные пропуска. Рекомендованная для профилактики распространения коронавируса дистанция в очередях не соблюдалась.

Мэрия Москвы объявила, что пропуска будут проверять через карту «Тройка» или социальную карту — их номера указываются при получении пропуска для поездок на общественном транспорте.

Пробки 15 апреля также возникли на основных магистралях на въезде в Москву, где сотрудники полиции проверяли пропуска у водителей и пассажиров.