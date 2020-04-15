Департамент транспорта Москвы пообещал проверять пропуска через карту «Тройка»
Источник: Департамент транспорта Москвы
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Электронные пропуска для поездок по Москве будут проверять через карту «Тройка» или социальную карту, сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.
То же самое касается подмосковной карты «Стрелка».
Вводить автоматический режим проверки пропусков будут поэтапно, сроки в департаменте не назвали.
Ведомство уточнило, что «до ввода автоматической системы проверки в метро и всех других видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры».
Проверки будут выборочными.
В Москве утром 15 апреля, когда для поездок по городу на общественном или личном транспорте начали действовать цифровые пропуска, на входе в метро возникли очереди. Пропуска и паспорта горожан проверяли полицейские.