Департамент транспорта Москвы пообещал проверять пропуска через карту «Тройка»

Электронные пропуска для поездок по Москве будут проверять через карту «Тройка» или социальную карту, сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.

То же самое касается подмосковной карты «Стрелка».

Вводить автоматический режим проверки пропусков будут поэтапно, сроки в департаменте не назвали.

Ведомство уточнило, что «до ввода автоматической системы проверки в метро и всех других видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры».

Проверки будут выборочными.

В Москве утром 15 апреля, когда для поездок по городу на общественном или личном транспорте начали действовать цифровые пропуска, на входе в метро возникли очереди. Пропуска и паспорта горожан проверяли полицейские.