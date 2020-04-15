Системообразующие предприятия смогут претендовать на новую форму поддержки — льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом на совещании с правительством объявил президент РФ Владимир Путин.

Государство субсидирует расходы на выплату процентов по таким кредитам в размере ключевой ставки ЦБ (в данный момент 6%), на 50% такие кредиты будут обеспечены госгарантиями.

Путин подчеркнул, что список системообразующих предприятий должны попадать только компании, четко отвечающие ряду критериев. «В нем должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики», — сказал он.

Также Путин сообщил, что программой беспроцентных кредитов на выплату заработной платы со сроком 6 месяцев смогут воспользоваться средние и крупные предприятиям в пострадавших секторах экономики, «чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками».

Не менее 75% объема таких зарплатных кредитов, добавил президент РФ, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ.РФ.

В конце марта правительственная комиссия по экономической политике сформировала новый перечень системообразующих компаний, расширив его с 200 до более чем 600 пунктов. Компании из списка смогут расчитывать на поддержку правительства. В список, в частности, изначально попала букмекерская компания «Фонбет». Минэкономразвития объяснило, что «Фонбет» оказался в списке по числу работников и объему выплаченных налогов. Минфин потребовал исключить букмекерскую контору из перечня, что и было сделано. В свою очередь, Генпрокуратура поручила проверить обоснованность включения в перечень системообразующих компании ряда организаций, в том числе букмекерских.