Генпрокуратура заинтересовалась включением букмекера «Фонбет» в список системообразующих компаний

Генпрокуратура поручила проверить обоснованность включения в перечень системообразующих компании ряда организаций, в том числе букмекерских.

Поручение направлено в Минэкономразвития, которое отвечало за формирование перечня системообразующих компаний.

В конце марта правительственная комиссия по экономической политике сформировала новый перечень системообразующих компаний, расширив его с 200 до более чем 600 пунктов. Компании из списка смогут расчитывать на поддержку правительства.

В начале апреля Минфин попросил исключить из перечня системообразующих компаний букмекера «Фонбет» и . Минэкономразвития объяснило, что «Фонбет» оказался в списке по числу работников и объему выплаченных налогов.

При этом позднее Минэкономразвития изменило некоторые критерии включения компаний в перечень системообразующих, поэтому «Фонбет» из него убрали. Уточненный список должен быть готов к 17 апреля.

«Фонбет» — одна из крупнейших букмекерских контор в России, в 2018 году она заработала 24 миллиарда рублей. Источник «Новой газеты» заявил, что включение компании в список системообразующих пролоббировала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Сама контора заявила, что нормально переживает кризис, вызванный коронавирусом, и не нуждается в господдержке.