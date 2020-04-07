Минфин попросил исключить букмекера «Фонбет» из списка системообразующих компаний. И дело не в ставках

Минфин России попросил исключить букмекерскую контору «Фонбет» (ООО «Ф.О.Н.») из списка системообразующих организаций РФ. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова источника, знакомого с текстом соответствующего письма министерства.

В письме отмечается, что дело не в профиле деятельности «Фонбета» или не только в нем. Минфин попросили исключить ООО «Ф.О.Н.» и , поскольку изначально не предлагал включать их в список.

В пресс-службе Минфина отказались от комментариев.

Правительство России решило в три раза расширить перечень системообразующих компаний — со 199 до более 600 — на фоне кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса. Сейчас список дорабатывается, он будет утвержден 10 апреля. Компании, вошедшие в список, смогут расчитывать на поддержку правительства.

«Фонбет» — одна из крупнейших букмекерских контор в России. Компания столкнулась с трудностями из-за приостановки или переноса почти всех спортивных соревнований.