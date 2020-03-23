Правительство расширило список системообразующих компаний в три раза. Туда попали «Макдоналдс» и IKEA
Правительство решило в три раза расширить перечень системообразующих компаний — теперь в него будут входить около 600 компаний. Об этом пишут «Ведомости», которые ознакомились с копией нового списка, который обсуждался 20 марта.
В новый список вошли авиакомпании («Россия», S7, Utair), аэропорты (Домодедово, Пулково), продуктовые сети («Вкусвилл», «Ашан»), сетевые предприятия общественного питания («Макдоналдс», Burger King) и продавцы непродовольственных товаров («Спортмастер», IKEA).
Со следующей недели начнутся стресс-тесты этих предприятий, после чего для поддержки компаний могут быть приняты дополнительные меры. Само по себе включение в список, отмечают «Ведомости», не влечет автоматического оказания помощи.
Включение в список системообразующих сейчас позволяет компаниям получать доступ к льготному кредитованию и госгарантиям, говорит партнер Dentons Василий Марков. В условиях, когда новые меры поддержки надо принимать оперативно, расширение списка разумно, считает он. Для многих критически важны «процентные каникулы» по кредитам и адресные субсидии, говорит Марков.
Предыдущая версия списка составлялась в 2015 году, тогда в него входили около 200 компаний.