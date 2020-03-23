Правительство расширило список системообразующих компаний в три раза. Туда попали «Макдоналдс» и IKEA

Правительство решило в три раза расширить перечень системообразующих компаний — теперь в него будут входить около 600 компаний. Об этом пишут «Ведомости», которые ознакомились с копией нового списка, который обсуждался 20 марта.

В новый список вошли авиакомпании («Россия», S7, Utair), аэропорты (Домодедово, Пулково), продуктовые сети («Вкусвилл», «Ашан»), сетевые предприятия общественного питания («Макдоналдс», Burger King) и продавцы непродовольственных товаров («Спортмастер», IKEA).

Со следующей недели начнутся стресс-тесты этих предприятий, после чего для поддержки компаний могут быть приняты дополнительные меры. Само по себе включение в список, отмечают «Ведомости», не влечет автоматического оказания помощи.

Предыдущая версия списка составлялась в 2015 году, тогда в него входили около 200 компаний.

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