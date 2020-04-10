Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Падение российской экономики в 2020 году составит 10,2%, если государство не сможет остановить распространение коронавируса до конца второго квартала. Такой прогноз дала консалтинговая компания McKinsey в обзоре «Влияние COVID-19 на российскую экономику», с которым ознакомилась Meduza.

В пессимистичном варианте прогноза пик кризиса придется на первый квартал 2021-го, российский ВВП упадет на 14%. К докризисному уровню экономика вернется во втором квартале 2023 года.

В случае, если правительство до конца второго квартала 2020-го остановит эпидемию, то по итогам года экономика сократится на 3,8%. Восстановление экономики в таком варианте прогноза McKinsey ожидает с июля.

Рост безработицы из-за закрытия производств, розничной торговли и предприятий сферы услуг составит 8-11%. Отсутствие работы приведет к падению реальных доходов, что повлечет снижение потребительского спроса.

В пессимистичном варианте прогноза потребление в 2020-м сократится на 10,5 триллиона рублей. В базовом сценарии падение составит 4,9 триллиона рублей.

Снижение доходов скажется на банковских просрочках, которые, по прогнозу McKinsey, вырастут в 5-7 раз. McKinsey также допускает дефолты и реструктуризацию кредитов предприятий сферы услуг, непродовольственной розницы, коммерческой недвижимости, туризма, авиаперевозок.

«Для минимизации эффекта на экономику необходима оперативная реакция государства», — делают вывод эксперты McKinsey. По их мнению, поддержку следует оказывать прежде всего потребительскому спросу и инвестициям. Главными задачами государства авторы обзора называют скорейшую остановку распространения вируса и сохранение средств к существованию компаний и людей.

Как сказали РБК в McKinsey, это промежуточная версия прогноза, его обновят в апреле с учетом того, что режим нерабочих дней продлили до конца апреля. Также в обновленной версии учтут заложенные правительством 1,4 триллиона рублей на борьбу с последствиями эпидемии.

Татьяна Пашкова