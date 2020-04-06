Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В перечень вошли девять отраслей:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

культура, организация досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма;

гостиничный бизнес;

общественное питание;

деятельность организаций дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения;

деятельность по организации конференций и выставок;

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Как сообщалось, этим отраслям государство окажет помощь в первую очередь. Меры поддержки будут такими:

шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС);

шесть месяцев отсрочки по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий;

шесть месяцев отсрочки по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства;

дополнительные меры для устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование;

шесть месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве и взыскании долгов и штрафов с предприятий;

отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество;

расширение возможностей малых и средних предприятий для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%;

мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

Ранее правительство и Центробанк разработали пакет антикризисных мер для граждан и бизнеса из-за коронавируса. Также собственные меры по поддержке бизнеса разрабатывают регионы.

Сейчас правительство работает над вторым пакетом антикризисных мер. По информации «Ведомостей», он не предусматривает существенную денежную поддержку бизнеса.

По прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, российскую экономику ожидает двухлетняя рецессия, даже если государство примет масштабные антикризисные меры.