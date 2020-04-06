«Ведомости»: во второй пакет антикризисных мер не вошла денежная поддержка бизнеса
Второй пакет антикризисных мер, который правительство представит в ближайшие дни, не предусматривает существенную денежную поддержку бизнеса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько федеральных чиновников.
Помощь, в рамках второго пакета, получат малый и средний бизнес, остальные компании — только точечные меры поддержки, заявили собеседники издания. Речь идет о косвенных мерах поддержки предпринимателей, а не вливании денег в экономику, подчеркнул один из них.
На реальные деньги — для выплаты зарплат, покрытия убытков и восстановления бизнеса — компании могут рассчитывать не ранее мая, заявили источники «Ведомостей».
Если поддержать компании сейчас, бизнес прожжет деньги, пока нужно продержаться, объясняет еще один чиновник. Но главное, чтобы бизнес знал, ждать ли ему помощи через несколько месяцев, чтобы он мог строить планы, это важнее, чем немедленное выделение денег, считает один из чиновников.
В России в рамках борьбы с распространением коронавируса с конца марта и по конец апреля включительно объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Работать разрешено лишь отдельным предприятиями, производящим продукцию, включенную правительством в список товаров первой необходимости.
Во всех регионах страны действует так называемый режим повышенной готовности, предусматривающий те или иные ограничения. В частности, во многих регионах запрещена работа общепита (только на вынос или для доставки), торговых центров, магазинов, кроме торгующих товарами первой необходимости, развлекательно-досуговых заведений.
Список антикризисных мер по поддержке населения и бизнеса был предложен президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта, когда он объявил о нерабочих днях в России. Эти меры правительство реализует в несколько этапов. Собственные меры по поддержке жителей и бизнеса разрабатывают регионы.