«Ведомости»: во второй пакет антикризисных мер не вошла денежная поддержка бизнеса

Второй пакет антикризисных мер, который правительство представит в ближайшие дни, не предусматривает существенную денежную поддержку бизнеса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько федеральных чиновников.

Помощь, в рамках второго пакета, получат малый и средний бизнес, остальные компании — только точечные меры поддержки, заявили собеседники издания. Речь идет о косвенных мерах поддержки предпринимателей, а не вливании денег в экономику, подчеркнул один из них.

На реальные деньги — для выплаты зарплат, покрытия убытков и восстановления бизнеса — компании могут рассчитывать не ранее мая, заявили источники «Ведомостей».

В России в рамках борьбы с распространением коронавируса с конца марта и по конец апреля включительно объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Работать разрешено лишь отдельным предприятиями, производящим продукцию, включенную правительством в список товаров первой необходимости.

Во всех регионах страны действует так называемый режим повышенной готовности, предусматривающий те или иные ограничения. В частности, во многих регионах запрещена работа общепита (только на вынос или для доставки), торговых центров, магазинов, кроме торгующих товарами первой необходимости, развлекательно-досуговых заведений.

Список антикризисных мер по поддержке населения и бизнеса был предложен президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта, когда он объявил о нерабочих днях в России. Эти меры правительство реализует в несколько этапов. Собственные меры по поддержке жителей и бизнеса разрабатывают регионы.