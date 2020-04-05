Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию российской экономики. При оптимистичном сценарии

Даже если государство примет масштабные антикризисные меры, российскую экономику «все равно ожидает с высокой вероятностью двухлетняя рецессия». Об этом, пишет РБК, говорится прогнозе, подготовленном Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) , который возглавляет Дмитрий Белоусов — брат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Эксперты ЦМАКП считают, что при активном реагировании государства на кризис падение ВВП России в 2020 году составит 2,3–2,5% в 2020 году, а в 2021 году — 0,5–0,8% . За два года, таким образом, экономика сократится на 2,8–3,3%. В 2022 году экономика вернется к росту, но лишь на 0,6-1%.

Без активного вмешательства государства, следует из прогноза, ВВП в 2020 году может упасть на 3–3,3%, в 2021 году — на 0,8–1%.

Избежать скачка бедности или безработицы в России, считают экономисты, будет сложно при любом сценарии. Однако при сценарии с активной антикризисной политикой государства безработицу, по прогнозу ЦМАКП, на пике в 2021 году удастся сдержать в пределах 5,5–5,8% (по состоянию на март 2020 года — 4,6%), после чего она начнет интенсивно снижаться.

В России с конца марта до конца апреля включительно объявлены нерабочие дни в рамках борьбы с распространением коронавируса. В большинстве регионов введен режим повышенной готовности, при котором работают только магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, заведения общепита торгуют только на вынос и доставку.

С начала марта, после того, как Россия отказалась поддержать продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, резко снизились мировые цены на нефть. Стоимость российского сорта нефти Urals в начале апреля опускалась до 10 долларов за баррель — минимума с 1999 года.