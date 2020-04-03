Кадыров ввел комендантский час в Чечне

Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.

Как объявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, с 3 апреля во всех населенных пунктах республики с 20:00 до 08:00 запрещается движение пешеходов и транспорта.

«Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться!», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни объявлял, что с 5 апреля будет полностью закрыт въезд и выезд из республики.

2 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о продлении до конца апреля режима нерабочих дней в стране в связи с распространением коронавируса. Он также предоставил главам регионов дополнительные полномочия в борьбе с инфекцией.