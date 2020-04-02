Во Владивостоке пассажиров рейса из Таиланда отправили на карантин. 12 человек скрылись

Пассажиры рейса Бангкок-Владивосток после возвращения в Россию, 2 апреля 2020 года Дмитрий Ефремов / ТАСС / Scanpix / LETA

Часть пассажиров рейса Бангкок-Владивосток после возвращения в Россию в ночь на 2 апреля отказалась ехать на обязательный 14-дневный карантин по коронавирусу и покинула аэропорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Рейс со 170 пассажирами прибыл во Владивосток около двух часов ночи. К этому моменту дорогу к аэропорту перекрыли сотрудники ГИБДД, у здания аэровокзала встали полицейские, сообщает VL.ru.

Некоторые пассажиры не захотели ехать на карантин в , организованные в санаториях края. Одни говорили, что не поедут туда из-за детей, другие заявили, что не хотят терять деньги на авиабилеты — для них Владивосток был лишь пересадкой в другие регионы России, например, на Камчатку. Читательница «Медузы» из Владивостока, чья сестра в эту ночь прилетела из Таиланда, рассказала, что «люди бастовали до семи утра». Затем большинство из них под наблюдением ОМОНа разместили в автобусах и увезли.

VL.ru — Вернувшиеся из Таиланда во Владивосток россияне не хотят ехать в обсервацию newsvlru

Аэропорт самовольно покинули 12 человек, причем некоторые уехали на такси, несмотря на блокированные дороги. Полицейские нашли сбежавшую семью из четырех человек и поместили в обсерватор. На карантин также могут направить родственницу людей, с которой они общались.

Всего в обсерваторах Владивостока находятся 176 человек, в том числе те, кто вернулся из Таиланда. Краевые власти сообщали, что в санаториях подготовили двух- и трехместные номера, организовали питание и наблюдение врачей. При этом читательница «Медузы» из Владивостока сообщила, что ее сестру поместили на карантин в неотапливаемый летний детский лагерь, где нет лекарств и психолога.

Александр Бакланов