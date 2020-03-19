Всех россиян, возвращающихся из-за границы, отправят на двухнедельный карантин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала от властей российских регионов отправлять на двухнедельный карантин всех граждан, прибывающих из-за границы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Россияне, возвращающиеся на родину, обязаны сообщать на «горячую линию» свою контактную информацию, а также данные о местах и датах пребывания за рубежом, говорится в документе.

Они также должны выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях, а в случае проявления симптомов коронавируса обращаться в медицинские учреждения.

Ранее Роспотребнадзор требовал от региональных властей проверить на коронавирус всех россиян, недавно вернувшихся из стран Европы.

По данным на 19 марта, в России зарегистрированы 147 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Девять человек вылечились, одна пациентка умерла.