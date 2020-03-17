Роспотребнадзор потребовал от властей регионов проверить на коронавирус всех россиян, которые недавно были в Европе

Власти российских регионов за исключением Москвы должны обеспечить проверку на коронавирус всех граждан, вернувшихся в последние две недели из стран Европы. Соответствующее постановление опубликовал Роспотребнадзор.

Также протестировать на наличие болезни необходимо граждан, вернувшихся в течение месяца из других стран, если у них есть симптомы ОРВИ.

Помимо этого, документ обязывает губернаторов ограничить массовые мероприятия, хотя и не конкретизирует, какими должны быть ограничения. По возможности в школах регионов должно быть обеспечено дистанционное обучение.

В Москве с 16 марта все недавно прибывшие из стран Европы жители города должны обеспечить себе домашнюю самоизоляцию — не ходить на работу и на учебу и минимизировать посещение публичных мест. Их обязательное тестирование на COVID-19 при этом не проводится.