Бизнес в условиях режима нерабочих дней, объявленного Владимиром Путиным, может воспользоваться поддержкой правительства РФ. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Бизнес может воспользоваться той поддержкой, которая ранее была озвучена правительством. Бизнес может оформить соответствующие льготные кредиты в банках, — сказал он. — Там еще не совсем система налажена. Надеемся, что буквально на днях все это заработает».

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля план на случай массового закрытия предприятий, пресс-секретарь президента заявил: «Мы знаем, что разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистические. Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию ежедневно и ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки».

Когда Пескова спросили о необходимости безвозмездной помощи бизнесу и гражданам, оставшимся без работы во время эпидемии COVID-19, он ответил: «Характер вашего вопроса подразумевает его переадресацию в правительство».

Песков также добавил, что весь пакет мер поддержки бизнеса уже был представлен Владимиром Путиным во время его первого обращения к россиянам в связи с пандемией коронавируса.