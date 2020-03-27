Вице-мэр Москвы: больной с COVID-19 нарушил карантин и его отправили в «хорошую, но не лучшую клинику»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об одном из жителей столицы, заболевшем коронавирусной инфекцией и нарушившем предписанный ему карантинный режим.

«Нашелся один самый умный, который позавчера подписал информированное согласие, который болеет в легкой форме, молодой, сильный человек. Ну и вчера решил прогуляться. Прогулка его закончилась неудачно, скорая в сопровождении милиции доставила его в хорошую, но не лучшую инфекционную больницу города Москвы. Я надеюсь, что этот урок будет примером для других и таких случаев у нас больше не будет», — заявила Ракова 26 марта в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

По официальным данным, в России зарегистрированы 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 546 — в Москве.

Департамент здравоохранения столицы разрешил пациентам с легкой формой COVID-19 проходить лечение на дому. По словам Раковой, таких пациентов в Москве около сотни. Каждый из них подписывает информированное согласие, по которому обязуется самоизолироваться и не выходить из дома. Все эти пациенты находятся под 24-часовым видеонаблюдением на всех городских камерах, рассказала вице-мэр.

Ранее МВД сообщало, что за нарушение карантина по коронавирусу к административной ответственности привлечены уже более 500 человек по всей России.

Правительство РФ внесло поправки в КоАП, увеличивающие размер штрафов за нарушение карантина.