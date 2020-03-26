МВД: за нарушение карантина наказаны свыше 500 человек

Полиция привлекла к административной ответственности более 500 человек по всей России, нарушивших карантин по коронавирусу. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц», — сказала Волк.

Она не уточнила, по каким административным статьям граждан привлекали к отвественности.

По ее словам, полиция проверяет, как соблюдают карантин и режим самоизоляции в первую очередь граждане, прибывшие из-за границы. В проверках ежедневно участвуют около 10 тысяч полицейских.

В России на принудительный карантин по коронавирусу помещаются люди, которые получили соответствующее постановление санитарного врача. Также на карантин могут поместить по решению суда.

Жителей России, помещенных на принудительный карантин и нарушивших его условия наказывают по административной статье 19.4 КоАП «Неисполнение требований должностного лица» и выписывают штрафы в 500 рублей.

Власти также угрожают нарушителям карантина наказанием по уголовной статье 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Но к ответственности по ней можно привлечь лишь тех, кто нарушил карантин и тем самым вызвал массовое заражение или смерть человека.

25 марта в Госдуме внесли предложение ужесточить наказание по статье 236 УК.