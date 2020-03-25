В Госдуму внесли законопроект о миллионных штрафах и лишении свободы за нарушение карантина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по конституционному законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение парламента законопроект, ужесточающий наказание по статье 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Депутаты предложили увеличить максимальный размер штрафа — с 80 тысяч до миллиона рублей — за нарушение правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Также за это предлагается лишать свободы на срок до трех лет — в действующей редакции статьи 236 УК этого наказания нет.

За нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, предлагается штрафовать на сумму до двух миллионов рублей или лишать свободы на срок до пяти лет.

За нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек, депутаты предложили лишать свободы на срок до семи лет.

Правительство России и Верховный суд поддержали законопроект.

Вячеслав Володин сообщил 25 марта, что Госдума может принять законопроект на следующей неделе.

Глава правительства России Михаил Мишустин 23 марта поручил в течение двух дней подготовить предложения, направленные на ужесточение ответственности за нарушение карантина.