За нарушение карантина в России гражданам будут грозить штрафы от 15 тысяч рублей

Правительство РФ подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие размер штрафов за нарушение карантина. С документом ознакомился «Интерфакс». В базе данных Госдумы по состоянию на момент написания новости законопроект размещен не было.

Изменения предлагается внести в статью «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В ней ответственность за нарушения карантина «при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания».

Планируется, что административный штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей , для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

В случае, если упомянутые действия (бездействие), повлекут причинение вреда здоровью человека или смерть, и если они не содержат , штраф для граждан составит от 150 тысяч до 300 тысяч рубле й, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В действующей редакции КоАП за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения гражданам грозит штраф от 100 до 500 рублей. Максимальный штраф, предусмотренный сейчас этой статьей, — 20 тысяч рублей (для юридических лиц).

26 марта МВД сообщило, что по всей России за нарушения карантина по коронавирусу были привлечены к административной ответственности более 500 человек.