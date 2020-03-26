За нарушение карантина в России гражданам будут грозить штрафы от 15 тысяч рублей
Правительство РФ подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие размер штрафов за нарушение карантина. С документом ознакомился «Интерфакс». В базе данных Госдумы по состоянию на момент написания новости законопроект размещен не было.
Изменения предлагается внести в статью «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В ней пропишут ответственность за нарушения карантина «при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания».
Планируется, что административный штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
В случае, если упомянутые действия (бездействие), повлекут причинение вреда здоровью человека или смерть, и если они не содержат уголовно наказуемого деяния, штраф для граждан составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В действующей редакции КоАП за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения гражданам грозит штраф от 100 до 500 рублей. Максимальный штраф, предусмотренный сейчас этой статьей, — 20 тысяч рублей (для юридических лиц).
26 марта МВД сообщило, что по всей России за нарушения карантина по коронавирусу были привлечены к административной ответственности более 500 человек.