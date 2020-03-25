Департамент здравоохранения Москвы разрешил пациентам с легкой формой коронавирусной инфекции лечиться дома

В Москве пациенты с коронавирусом могут лечиться на дому при легком течении заболевания. Это предусмотрено в регламенте лечения COVID-19, который утвердил Департамент здравоохранения Москвы.

Регламент будет действовать до 30 марта. Согласно ему, легким считается течение заболевания, при котором у пациента температура ниже 38,5 градусов, частота вдохов меньше 30 в минуту, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное.

Если хотя бы один из этих признаков не соблюден, пациента отправят в больницу. Он также будет госпитализирован, если сам относится к группе риска (старше 65 лет, хронические заболевания, беременность) или живет с людьми из группы риска.

При лечении на дому назначат прием лопинавира и ритонавира, обильное питье и жаропонижающие. Пациента будут считать выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее чем в 48 часов.

В других странах (например, в США и Великобритании) власти также советуют лечиться дома при подозрении на коронавирусную инфекцию и нетяжелом течении заболевания.

В России зафиксировано 495 случаев коронавируса, из них 290 в Москве.