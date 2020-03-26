Российские вузы отправили на каникулы до 5 апреля

Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков подписал приказ о предоставлении каникул учащимся всех российских вузов с 28 марта по 5 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию документа.

25 марта президент России Владимир Путин в специальном обращении к нации по поводу пандемии коронавируса объявил, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет в стране нерабочей.

Ранее во всех российских школах ввели карантинные меры и организовали дистанционное обучение вплоть до 12 апреля.