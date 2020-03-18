Все российские школы уйдут на каникулы до 12 апреля

Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр сообщил, что будет организована поддержка дистанционного обучения школьников, откроются соответствующие образовательные ресурсы.

Рособрнадзор в то же время сообщил, что досрочный период ЕГЭ переносится на основной этап сдачи в июне. Изначально досрочный период должен был начаться 20 марта и продлиться до 13 апреля. В нем планировали принять участие 32 тысячи человек.

14 марта Минпросвещения из-за коронавируса предложило учить всех российских детей дистанционно.