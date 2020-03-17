Правительство и Центробанк объявили о мерах поддержки населения и бизнеса из-за коронавируса

Правительство и Центральный банк подготовили совместный пакет мер по поддержке населения и бизнеса в период эпидемии коронавируса. Заявления об этом опубликованы на сайтах правительства и ЦБ.

В частности, власти обновят список системно значимых компаний и будут следить за их финансовым состоянием; ограничат штрафы для исполнителей госконтрактов; отсрочат взыскание налогов с турфирм и авиакомпаний; расширят программу льготного кредитования малых и средних предприятий; будут оплачивать гражданам пребывание в обязательном карантине через больничные листы.

Обнародованный план поддержки частично совпадает со списком мер, которые накануне анонсировали «Ведомости» и «Коммерсант» и члены правительства.

Правительство РФ ввело ряд ограничений из-за коронавируса. В частности, границы страны закрыли до 1 мая, проведение международных спортивных соревнований отменили, вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение, а иностранцам запретили посещать музеи и театры. Кроме того, в Москве ввели запрет на массовые мероприятия и анонсировали закрытие школ.