Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта по 1 мая
Источник: Правительство РФ
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Правительство РФ приняло решение ограничить доступ иностранцев в страну в связи с пандемией коронавируса.
Въезд гражданам других государств будет закрыт с 18 марта по 1 мая.
Ограничения не будут касаться дипломатов, членов экипажей самолетов, судов и поездов, а также транзитных авиапассажиров и иностранцев, которые имеют разрешение на проживание в России. Частные лица смогут приехать в РФ только на похороны близких родственников.
16 марта о закрытии границ также объявили Канада и Малайзия. Руководство ЕС анонсировало возможность введения аналогичных мер на уровне всего союза и Шенгенской зоны.