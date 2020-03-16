Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта по 1 мая

Правительство РФ приняло решение ограничить доступ иностранцев в страну в связи с пандемией коронавируса.

Въезд гражданам других государств будет закрыт с 18 марта по 1 мая.

Ограничения не будут касаться дипломатов, членов экипажей самолетов, судов и поездов, а также транзитных авиапассажиров и иностранцев, которые имеют разрешение на проживание в России. Частные лица смогут приехать в РФ только на похороны близких родственников.

16 марта о закрытии границ также объявили Канада и Малайзия. Руководство ЕС анонсировало возможность введения аналогичных мер на уровне всего союза и Шенгенской зоны.