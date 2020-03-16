В Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. С 21 марта закроют школы

Московские власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Он будет действовать с 16 марта по 10 апреля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Речь идет о любых досуговых мероприятиях «в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности». На открытом воздухе запрещено проводить мероприятия с любой численностью участников, в помещениях — с участием более 50 человек одновременно.

Также в Москве с 21 марта до 12 апреля закроют государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Власти попросили не пускать в общественные места детей и ограничить контакты пожилых людей с внешним миром.

Кроме того, в Москве ввели запрет на продажу билетов водителями в салонах общественного транспорта и распространили требование о 14-дневной самоизоляции на людей, которые прибывают из США и всех стран Европы.

Обновлено. Запрет мероприятий с участием более 50 человек также вводится в Подмосковье. В Москве он не коснется баров и православных храмов.

По данным на 16 марта в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусом, большинство из них — в Москве.

С 5 марта в Москве был объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса. В рамках него, в частности, ввели 14-дневный режим самоизоляции для тех, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран.

С 10 марта в Москве на месяц запретили массовые мероприятия с числом участников больше пяти тысяч человек.