В Москве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

В указе мэра содержится требование для граждан, недавно побывавших в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции, Германии и Испании, обеспечить домашнюю самоизоляцию на 14 дней с момента возвращения в Россию.

Гражданам, побывавшим в других странах, где были зафиксированы случаи коронавируса, указ мэра предписывает сообщить о своем возвращении в РФ. При появлении синдромов респираторных заболеваний они должны будут незамедлительно обратиться за врачебной помощью на дому.

Работодателей указ обязывает обеспечить «измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой».

При этом в обращении к москвичам на своем сайте Собянин подчеркнул, что в целом ситуация в городе относительно спокойная.

Как сообщает «Интерфакс», вице-мэр Анастасия Ракова, в свою очередь, заявила, что оснований для ограничения или отмены каких-либо массовых мероприятий в Москве нет.

4 марта «Русская служба Би-би-си» сообщила о существовании плана действий мэрии Москвы по борьбе с коронавирусом. В нем упоминалась возможность введения городского карантина: закрытия всех школ, музеев, театров и кинотеатров, ежедневной дезинфекции вагонов метро и другого общественного транспорта и перевода госслужащих на удаленную работу. При этом условия введения этих мер в документе указаны не были.