Мэрия Москвы разработала план по борьбе с коронавирусом. Он предусматривает меры вплоть до карантина и чрезвычайного положения

Мэрия Москвы разработала план действий по борьбе с коронавирусом. Как пишет «Русская служба Би-би-си», ознакомившаяся с документом, он состоит из плана «А» — программы предотвращения появления коронавируса — и плана «Б», который вступает в силу после выявления первого случая заболевания.

Как отмечает «Би-би-си», фактически план «Б» уже вступил в силу, так как первый случай заболевания коронавирусом в Москве уже выявлен. План предусматривает дезинфекцию квартир заболевших, а также помещение их друзей и знакомых, которые контактировали с ними в течение последних двух недель, на домашний карантин. Помимо этого, в кафе, торговых центрах и фитнес-центрах, которые посещали заболевшие и члены их семей, также должна быть проведена полная дезинфекция.

План также предусматривает введение городского карантина — в таком случае будут закрыты все образовательные учреждения, музеи, театры и кинотеатры, отменены спортивные мероприятия. Городских чиновников переведут на удаленную работу, а поликлиники — на обслуживание на дому. Вагоны метро и другой общественный транспорт будут дезинфицировать. «Би-би-си» отмечает, что сроки и условия введения карантина в документе не указаны.

Первый случай заболевания коронавируса у жителя Москвы был зафиксирован 2 марта. Заболевшим оказался мужчина, незадолго до этого отдыхавший в Италии — одной из стран, наиболее пострадавших от эпидемии.