В России зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом
В России, по состоянию на 16 марта, зафиксированы 93 случая заболевания коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Семь случаев связаны с контактами внутри страны, остальные — завозные, добавила она.
Днем ранее Роспотребнадзор сообщал о 63 инфицированных коронавирусом.
В сообщении оперативного штаба, поступившем в «Медузу», уточняется, что из 30 новых случаев коронавирусной инфекции 20 были зафиксированы в Москве. По три случая в Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному — в Московской и Кировской областях, Пермском крае и республике Коми.
В России в ряде регионов, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, в частности, вводятся ограничения на массовые мероприятия с числом участников, превышающим определенный местными властями порог (каждый регион устанавливает свой).
Минпросвещения и Минобрнауки рекомендовали учебным заведениям перейти на дистанционное обучение.
Пассажирское авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и многими странами прервано.