В России зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом

В России, по состоянию на 16 марта, зафиксированы 93 случая заболевания коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Семь случаев связаны с контактами внутри страны, остальные — завозные, добавила она.

Днем ранее Роспотребнадзор сообщал о 63 инфицированных коронавирусом.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 93 0 8 🇨🇳 Китай 81 003 3 203 67 017 🇮🇹 Италия 24 747 1 809 2 335 🇮🇷 Иран 13 938 724 4 590 🇰🇷 Южная Корея 8 162 75 510 🇪🇸 Испания 7 798 289 517 🇩🇪 Германия 5 795 11 46 🇫🇷 Франция 4 513 91 12 🇺🇸 США 3 478 63 12 🇨🇭 Швейцария 2 200 14 4 🇳🇴 Норвегия 1 221 3 1 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 167 458 6 440 76 034 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:00 16.03.2020 (по московскому времени)

В сообщении оперативного штаба, поступившем в «Медузу», уточняется, что из 30 новых случаев коронавирусной инфекции 20 были зафиксированы в Москве. По три случая в Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному — в Московской и Кировской областях, Пермском крае и республике Коми.

В России в ряде регионов, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, в частности, вводятся ограничения на массовые мероприятия с числом участников, превышающим определенный местными властями порог (каждый регион устанавливает свой).

Минпросвещения и Минобрнауки рекомендовали учебным заведениям перейти на дистанционное обучение.

Пассажирское авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и многими странами прервано.