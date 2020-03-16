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В России зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом

Источник: Интерфакс
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В России, по состоянию на 16 марта, зафиксированы 93 случая заболевания коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Семь случаев связаны с контактами внутри страны, остальные — завозные, добавила она.

Днем ранее Роспотребнадзор сообщал о 63 инфицированных коронавирусом.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
93
0
8
🇨🇳 Китай
81 003
3 203
67 017
🇮🇹 Италия
24 747
1 809
2 335
🇮🇷 Иран
13 938
724
4 590
🇰🇷 Южная Корея
8 162
75
510
🇪🇸 Испания
7 798
289
517
🇩🇪 Германия
5 795
11
46
🇫🇷 Франция
4 513
91
12
🇺🇸 США
3 478
63
12
🇨🇭 Швейцария
2 200
14
4
🇳🇴 Норвегия
1 221
3
1
...
...
...
...
📝 Всего в мире
167 458
6 440
76 034
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:00 16.03.2020 (по московскому времени)

В сообщении оперативного штаба, поступившем в «Медузу», уточняется, что из 30 новых случаев коронавирусной инфекции 20 были зафиксированы в Москве. По три случая в Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному — в Московской и Кировской областях, Пермском крае и республике Коми.

В России в ряде регионов, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, из-за коронавируса действует режим повышенной готовности, в частности, вводятся ограничения на массовые мероприятия с числом участников, превышающим определенный местными властями порог (каждый регион устанавливает свой).

Минпросвещения и Минобрнауки рекомендовали учебным заведениям перейти на дистанционное обучение.

Пассажирское авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и многими странами прервано.

Коронавирус в России