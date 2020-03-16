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Вузы по всей России переходят на дистанционное обучение. Вот лишь некоторые из них
12:28, 16 марта 2020
Источник: Meduza
15 марта министерство науки и высшего образования России
посоветовало
перевести студентов на дистанционное обучение. Этой рекомендации последовали вузы в разных регионах страны — в том числе такие крупные учебные заведения как МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, СПбГУ и НГУ.
Фото в анонсе: Scanpix / LETA
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