Минобрнауки предложило перевести студентов на дистанционное обучение с 16 марта

Министерство науки и высшего образования рекомендует вузам с 16 марта организовать обучение студентов «вне места нахождения вузов» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков, говорится в поступившем в «Медузу» сообщении пресс-службы Минобрнауки.

На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ.

14 марта Минпросвещения РФ рекомендовало регионам России при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение. Свободное посещение школ в тот же день ввели в Москве и Московской области.

По последним данным, в России подтверждены 63 случая коронавирусной инфекции. Почти все инфицированные недавно посещали другие страны, однако есть и случаи локальной передачи заболевания.