В России иностранцам запретили посещать музеи и театры

Минкульт РФ рекомендовал подведомственным учреждениям временно ввести запрет на посещение для иностранцев, сообщает «Интерфакс».

Также Минкульт поручил закрыть для посещения библиотеки, ограничить проведение массовых мероприятий (в том числе экскурсий) в музеях и остановить заграничные гастроли творческих коллективов.

Обновлено. Большой театр, а также «Современник» и театр имени Вахтангова отменили все спектакли до 10 апреля, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь министерство спорта РФ отменило на территории страны все международные соревнования, а также всероссийские соревнования с иностранным участием. Запрет действует с 16 марта до особого распоряжения.

На 16 марта в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусом.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Россия ограничила пассажирское сообщение с другими странами и частично закрыла границы. Власти разработали список экономических, регуляторных и административных мер по борьбе с эпидемией.