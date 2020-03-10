Путин: не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму. Об этом он заявил, выступая в нижней палате парламента днем 10 марта.

Ранее в ходе обсуждений поправок в Госдуму лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября 2020 года. Соответствующую поправку сразу же внес на рассмотрение парламента депутат от «Единой России» Александр Карелин.