Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы. Госдума решила сразу рассмотреть соответствующую поправку

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму. С этим предложением он выступил в ходе заседания, на котором депутаты должны принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.

По мнению Жириновского, досрочные выборы могли бы пройти 20 сентября. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уже заявил, что его партии были бы выгодны досрочные выборы. Депутат от «Единой России» Александр Карелин пообещал внести соответствующую поправку в законопроект о Конституции — Госдума решила рассмотреть ее сразу же.

Жириновский также предложил отменить прямые выборы президента: по его мнению, главу государства мог бы избирать Госсовет.

В начале марта издание «Проект» написало, что в Кремле рассматривают возможность проведения досрочных выборов в Госдуму. Источники издания отмечали, что, по мнению властей, на фоне смены правительства и принятия поправок к Конституции избиратели могут лучше проголосовать за «Единую Россию». «Проект» подчеркивал, что окончательное решение еще не принято.