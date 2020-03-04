Пакет поправок в Конституцию РФ планируется передать на подпись президенту Владимиру Путину к 18 марта. Об этом «Интерфаксу» заявил источник в рабочей группе, занимающейся разработкой поправок.

«Эта дата — день воссоединения Крыма с Россией — имеет символическое значение», — сказал собеседник агентства.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что региональные парламенты намерены рассмотреть и утвердить поправки уже 12 марта, как только их одобрит Госдума и Совет Федерации.

Второе чтение президентского законопроекта о поправках в Конституцию запланировано в Госдуме на 10 марта. Третье, окончательное чтение может состояться на следующий день.

Источник «Интерфакса» отметил, что «при таком развитии событий Совет Федерации утвердит решение регионов 14 марта, после чего документ направится в Конституционный суд».

Официально поправки вступят в силу, если будут одобрены на общероссийском голосовании 22 апреля.