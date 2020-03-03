Семьям Алексея Навального и Ивана Жданова заблокировали счета

Оппозиционному политику Алексею Навальному, его соратнику Ивану Жданову и их семьям заблокировали банковские счета. Об этом сообщил сам Навальный.

В частности, счета заблокированы у родителей, жены и детей Навального, а также у жены и отца Жданова.

На счетах заморожена сумма в 75 миллионов рублей. По словам Навального, это «безошибочно указывает на ».

Также Навальный сообщил, что на него подал в суд бизнесмен Олег Дерипаска (в картотеке Арбитражного суда Москвы его фамилия записана Дерипаско). Причина иска пока неизвестна.

В рамках дела ФБК были заблокированы более 700 банковских счетов у более чем 250 сотрудников ФБК и волонтеров штабов Навального. Банки сняли арест с большинства счетов в начале февраля, но счета менеджера проектов ФБК Леонида Волкова и еще нескольких человек остались заблокированы.

В 2018 году Алексей Навальный опубликовал расследование о том, как Олег Дерипаска отдыхал на яхте с Сергеем Приходько, занимавшим в тот момент пост вице-премьера, и сотрудницей эскорт-агентства Настей Рыбкой. Раследование во многом было основано на фото из инстаграма Рыбки.

Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее «наставника» Алекса Лесли, обвинив их в раскрытии информации о его частной жизни. По решению суда информация из расследования ФБК была удалена из ряда СМИ, инстаграма и сайта Навального. Самому политику отказали в праве на участие в разбирательстве.