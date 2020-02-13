Леонид Волков рассказал об отказе Альфа-банка вернуть доступ к счетам, заблокированным по делу ФБК. Срок их ареста истек
Альфа-банк продлил блокировку счетов по меньшей мере трех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и одной сотрудницы штаба Навального после истечения срока ареста этих счетов по делу против ФБК. Об этом в своем блоге заявил менеджер проектов ФБК Леонид Волков.
Срок следствия истек 3 февраля, с ним должен был истечь срок ареста счетов. Следователи ходатайствовали о продлении блокировки счетов еще на полгода — но не всех, арестованных изначально. Например, у Волкова СК сначала заблокировал четыре счета в Альфа-банке, а продление ареста запросил только для одного.
Волков ожидал, что Альфа-банк автоматически снимет блокировку с трех оставшихся счетов (так, по словам Волкова, сделали другие банки, где у сотрудников ФБК были счета). Но банк отказался это сделать, сославшись на то, что не получал от судебных приставов документов о снятии ареста. Волков утверждает, что такие документы не нужны.
По его словам, с аналогичной ситуацией столкнулись еще как минимум три человека: глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, руководитель социологической службы ФБК Анна Бирюкова и сотрудница штаба Навального в Москве Ольга Гусева. «Ну и, конечно, в суд на жуликов из Альфы мы подаем», — написал Волков.
Резюмируя, чтобы весь абсурд ситуации был ясно виден. Абстрагируясь от «дела ФБК». Есть решение об аресте счета с 3 августа по 3 февраля, бумага есть в банке, банк должен исполнить, тут никаких вопросов и претензий к самому банку, только к «следствию» и «суду» вопросы. Наступает 4 февраля. Новой бумаги в банк не поступает. Нормальный банк — снимает арест. Альфа-Банк — придумывает какую-то мифическую бумагу «об отмене ограничений», которая, якобы, им должна поступить. А, по факту — незаконно удерживает блокировку и присваивает средства клиентов.
По информации Волкова, в рамках дела ФБК было заблокировано более 700 банковских счетов у более чем 250 человек — нынешних и бывших сотрудников ФБК и штабов Навального, волонтеров и нескольких случайных людей.
В деле ФБК пока нет подозреваемых и обвиняемых — все сотрудники ФБК и штабов Навального проходят по нему как свидетели.