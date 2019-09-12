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«У нас забрали все ноутбуки, все телефоны, все наши банковские карты». В штабах Навального по всей России прошли обыски — вот как это было
2 минуты
15:16, 12 сентября 2019
12 сентября сотрудники правоохранительных органов
провели обыски
в штабах Навального
в 41 городе.
Обыски прошли и дома у сотрудников штабов. Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела об отмывании средств, которое возбудили в августе в отношении Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным. В штабе Навального связали обыски с прошедшими 8 сентября выборами. Сам Навальный подчеркнул, что уголовное дело сфабриковано, и пообещал, что работа фонда и штабов не будет прекращена.
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