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Обыски в штабах Навального по всей России. Карта

Источник: Meduza
Утром 12 сентября следователи <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/12/sotrudniki-silovyh-struktur-prishli-s-obyskami-v-shtaby-navalnogo-v-bolee-chem-40-gorodah-glavnoe" target="_blank">пришли</a> с обысками в региональные штабы Алексея Навального сразу в 41 городе. В Смоленске сотрудники штаба не выходят на связь. Обыски связаны с <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/03/fbk-zapodozrili-v-otmyvanii-zavedomo-prestupnyh-deneg-prichem-srazu-milliarda-rubley-no-poka-sledovateli-sami-ne-znayut-chto-eto-byli-za-dengi" target="_blank">делом</a> об отмывании денег против Фонда борьбы с коррупцией. По <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2492368574119094&amp;set=a.664006363622000&amp;type=3" target="_blank">оценке</a> руководителя штабов Леонида Волкова, в общей сложности обыски проходят по 150 адресам, в них задействованы не менее тысячи сотрудников правоохранительных органов. После обысков активистов увозят на допросы, а затем <a href="https://t.me/pchikov/3012" target="_blank">отпускают</a>.
Утром 12 сентября следователи пришли с обысками в региональные штабы Алексея Навального сразу в 41 городе. В Смоленске сотрудники штаба не выходят на связь. Обыски связаны с делом об отмывании денег против Фонда борьбы с коррупцией. По оценке руководителя штабов Леонида Волкова, в общей сложности обыски проходят по 150 адресам, в них задействованы не менее тысячи сотрудников правоохранительных органов. После обысков активистов увозят на допросы, а затем отпускают.
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