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Обыски в штабах Навального по всей России. Карта
09:09, 12 сентября 2019
Источник: Meduza
Утром 12 сентября следователи
пришли
с обысками в региональные штабы Алексея Навального сразу в 41 городе. В Смоленске сотрудники штаба не выходят на связь. Обыски связаны с
делом
об отмывании денег против Фонда борьбы с коррупцией. По
оценке
руководителя штабов Леонида Волкова, в общей сложности обыски проходят по 150 адресам, в них задействованы не менее тысячи сотрудников правоохранительных органов. После обысков активистов увозят на допросы, а затем
отпускают
.
Картографические данные ©2019 Google, INEGI
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