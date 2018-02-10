Суд велел заблокировать расследование ФБК из-за иска Олега Дерипаски к Насте Рыбке

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) из-за публикации в социальных сетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров. Об этом РБК сообщил его представитель.

Именно в рамках этого иска Усть-Лабинский районный суд велел закрыть доступ к расследованию Фонда борьбы с коррупцией про отношения Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, в которых использовались публикации из инстаграма Насти Рыбки.

«Суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам <…> до момента разрешения спора по существу», — заявил он.

Еще одним ответчиком по иску является Алекс Лесли (Александр Кириллов), автор тренингов по соблазнению и «наставник» Насти Рыбки. Из слов представителя Дерипаски следует, что он также публиковал сведения о миллиардере.