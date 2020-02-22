В Москве и Петербурге задержаны 13 участников акций в честь дня рождения Константина Котова

Обновлено. Всех задержанных возле Кремля отпустили, сообщает «ОВД-Инфо». При этом полиция задержала 13 участников других акций в честь дня рождения Котова в Москве и Петербурге.

В Москве возле Кремля задержали пятерых активистов, которые запустили шары в цветах российского флага в честь дня рождения фигуранта «московского дела» Константина Котова. Об этом сообщает «Новая газета».

Вместе с участниками акции были задержаны два журналиста, сотрудники «Новой газеты» и Sota.Vision. Позднее их отпустили без составления протоколов. Остальные пятеро задержанных находятся в ОВД «Китай-город».

Среди задержанных один несовершеннолетний, пишет «ОВД-Инфо».

Общественный активист Константин Котов в 2019 году получил четыре года колонии по делу о неоднократном участии в несанкционированных митингах (статья 212.1 УК РФ). Он стал вторым человеком в России, осужденным по этой статье. Первым был Ильдар Дадин, его приговор отменили.

В январе 2020 года Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову. Конституционный суд велел пересмотреть вердикт, но Верховный суд не нашел для этого оснований. Генпрокуратура попросила снизить срок Котову с четырех до одного года колонии.

22 февраля Котову исполнилось 35 лет.