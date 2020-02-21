Алексея Навального оштрафовали за отказ удалить расследование о продуктах для Росгвардии

Суд оштрафовал основателя ФБК Алексея Навального на пять тысяч рублей за отказ удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии по завышенным ценам. Об этом политик сообщил в инстаграме.

Как пояснил сам Навальный, он уже оплатил штраф.

Удалить расследование Навальный был обязан по решению Арбитражного суда Москвы, принятому в феврале 2019 года. В суд с иском о защите деловой репутации обратился поставщик продукции — мясокомбинат «Дружба народов».

Расследование ФБК о поставках продуктов Росгвардии по завышенным ценам вышло в 2018 году. В нем утверждалось, что после того как «Дружба народов» стала единственным поставщиком ведомства, закупочные цены неоправданно выросли.

Из-за расследования глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. Политик согласился на дуэль в формате дебатов, но сам Золотов от этого варианта отказался.