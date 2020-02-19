Суд в Петербурге решил вернуть в карантин вторую пациентку, сбежавшую из Боткинской больницы
Невский суд Петербурга удовлетворил иск главного санитарного врача города о принудительной госпитализации Анны Рыбаковой — второй пациентки, сбежавшей из коронавирусного карантина в Боткинской больнице. Об этом пишет «Интерфакс».
Суд постановил вернуть Рыбакову под медицинское наблюдение в Боткинскую больницу как минимум до 24 февраля. Женщину отпустят, если у нее не будет клинических проявлений инфекции, а два анализа на коронавирус дадут отрицательный результат.
Рыбакова в суд не пришла, ее интересы представлял адвокат по назначению.
В начале февраля в Боткинскую больницу отправили на карантин четырех пациентов, у которых после возвращения из Китая подозревали коронавирусную инфекцию.
Четверо пациентов сбежали. Двое из них добровольно вернулись обратно, еще одну — Аллу Ильину — в больницу вернул суд. Ей также грозит штраф до 500 рублей.
19 февраля власти Петербурга уволили главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева. Причины увольнения не сообщаются. Яковлев был главврачом больницы с 1994 года.