Прокуратура проверит тульский книжный магазин, который закрылся на день в поддержку фигурантов дела «Сети»
Прокуратура проверит «на содержание экстремистских материалов» тульский книжный магазин «Свидетель», который участвовал в акции в поддержку фигурантов дела «Сети». Об этом «Медиазоне» рассказала владелица магазина Ирина Рочева.
По словам Рочевой, она узнала о проверке от помощницы прокурора Пролетарского района Тулы. Та уточнила, что прокуратура проверит магазин по запросу Центра «Э». С чем связан этот запрос, сотрудница прокуратуры не смогла объяснить.
«Свидетель» был одним из 13 российских книжных магазинов, которые 17 февраля закрылись на один день в знак поддержки фигурантов дела «Сети». Владельцы этих магазинов вышли на одиночные пикеты.
Ирина Рочева сообщила, что 18 февраля в ее магазин несколько раз приходили сотрудники полиции и просили дать объяснения по поводу акции.
Кроме книготорговцев, фигурантов дела «Сети» поддержали ученые, кинематографисты, правозащитники, студенты, писатели и журналисты, художники и галеристы, а также мультипликаторы и книгоиздатели. «Медуза» открыла сбор писем для фигурантов дела «Сети».