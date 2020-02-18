Прокуратура проверит тульский книжный магазин, который закрылся на день в поддержку фигурантов дела «Сети»

Прокуратура проверит «на содержание экстремистских материалов» тульский книжный магазин «Свидетель», который участвовал в акции в поддержку фигурантов . Об этом «Медиазоне» рассказала владелица магазина Ирина Рочева.

По словам Рочевой, она узнала о проверке от помощницы прокурора Пролетарского района Тулы. Та уточнила, что прокуратура проверит магазин по запросу Центра «Э». С чем связан этот запрос, сотрудница прокуратуры не смогла объяснить.

«Свидетель» был одним из 13 российских книжных магазинов, которые 17 февраля закрылись на один день в знак поддержки фигурантов дела «Сети». Владельцы этих магазинов вышли на одиночные пикеты.

Ирина Рочева сообщила, что 18 февраля в ее магазин несколько раз приходили сотрудники полиции и просили дать объяснения по поводу акции.

Кроме книготорговцев, фигурантов дела «Сети» поддержали ученые, кинематографисты, правозащитники, студенты, писатели и журналисты, художники и галеристы, а также мультипликаторы и книгоиздатели. «Медуза» открыла сбор писем для фигурантов дела «Сети».