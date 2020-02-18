Мультипликаторы потребовали справедливого расследования дела «Сети»

Представители российского анимационного кино опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов , к полудню 18 февраля его подписали больше двухсот человек.

Художники, сценаристы, режиссеры и мультипликаторы потребовали пересмотреть приговоры, поскольку «в ходе процесса были допущены вопиющие нарушения прав обвиняемых».

Ранее открытые письма в защиту фигурантов дела «Сети» написали галеристы, ученые, кинематографисты, правозащитники, студенты, писатели и журналисты. 17 февраля независимые книготорговцы в девяти городах на день закрыли магазины в знак протеста.

«Медуза» открыла сбор писем для фигурантов дела «Сети» и сделает все возможное, чтобы эти послания достигли адресатов.