«Власть! Пока не поздно, останови зарвавшихся нелюдей!» Заявление российских художников и галеристов о деле «Сети»

Представители российского художественного сообщества опубликовали заявление в связи с делом «Сети».

Авторы обращения, в частности, осудили «открывшуюся на этом процессе практику пыток». «Власть! Эти пытки фигурантов „Сети“ и других подозреваемых, эти сфабрикованные „силовиками“ процессы лишают тебя легитимности. Ты превращаешься в сообщника преступлений. Пока не поздно, останови зарвавшихся нелюдей!» — говорится в заявлении.

Подписавшие письмо требуют отменить приговоры по делу «Сети», провести гласное расследование фактов применения пыток в современной России и привлечь к уголовной ответственности виновных.

Подписи под обращением, в числе прочих, поставили художники Виталий Комар, Владимир Дубосарский, Сергей Мироненко, Анатолий Осмоловский, Артём Лоскутов, кураторы Марат Гельман, Анна Наринская, Наталья Смолянская, а также Андрей Макаревич.

Ранее открытые письма в защиту фигурантов дела «Сети» написали ученые, кинематографисты, правозащитники, студенты, писатели и журналисты. 17 февраля независимые книготорговцы в девяти городах на день закрыли магазины в знак протеста против приговора по делу «Сети».

«Медуза» открыла сбор писем для фигурантов дела «Сети» и сделает все возможное, чтобы эти послания достигли адресатов.